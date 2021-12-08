Под Черниговом фура влетела в трактор, погиб человек

На Черниговщине в результате столкновения грузовика и трактора вблизи села Равнополье один человек погиб, еще один попал в реанимацию, сообщает Укринформ.

"В результате столкновения два человека, которые ехали в тракторе, получили телесные повреждения. Один из мужчин умер на месте происшествия, второго госпитализировали в реанимацию" , - информировал сектор коммуникации полиции Черниговской области.

Отмечается, что смертельное ДТП произошло 8 декабря около 16.30 возле села Равнополье Черниговского района, на международной трассе "Киев - Чернигов - Новые Яриловичи". Предварительно известно, что фура въехала в трактор, который двигался по одной с ней полосе.

На месте происшествия работают следователи и специалисты мобильной криминалистической лаборатории.