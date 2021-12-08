Байден анонсировал новые переговоры с участием США, НАТО и РФ

США планируют провести переговоры с рядом стран НАТО и Россией, чтобы обсудить, в частности, дальнейшие шаги по деэскалации, заявил президент Джо Байден, сообщает Укринформ.

«Надеемся, что до пятницы мы сможем объявить, что проведем встречи на высоком уровне по крайней мере с четырьмя нашими главными союзниками по НАТО и Россией» , - сказал Байден.

Он уточнил, что при этом планируется обсудить обеспокоенность России по поводу вероятного расширения НАТО, а также пути снижения напряженности на восточном фланге Альянса.

Глава Белого дома также положительно отозвался о договоренности с российской стороной о продолжении взаимодействия на уровне рабочих групп по результатам состоявшегося 7 декабря разговора с президентом РФ.