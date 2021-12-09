Байден обсудит ситуацию вокруг РФ и Украины с лидерами "Бухарестской девятки"

Американский президент Джо Байден после намеченного на четверг телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским намерен обсудить с лидерами стран "Бухарестской девятки" состоявшийся во вторник онлайн-саммит РФ-США, пишет Анна Полисученко, РБК-Украина.

"Завтра президент Байден поговорит с украинским президентом Зеленским, чтобы обсудить наращивание РФ военных сил на границе Украины. После этого он проведет звонок с лидерами "Бухарестской девятки" - группы наших союзников на восточного фланге НАТО, чтобы проинформировать их о своем звонке с президентом Путиным, выслушать их точку зрения касательно текущей ситуации в области безопасности, а также подчеркнуть приверженность США трансатлантической безопасности" , - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома.

В "Бухарестскую девятку" входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония.