Лига чемпионов: определились 15 участников 1/8 финала

Завершился групповой этап Лиги чемпионов 2021/2022. К вашему вниманию список из 15 участников 1/8 финала, сообщает УНИАН.

Отметим, что матч "Аталанты" и "Вильярреала" перенесен на 9 декабря из-за погодных условий.

В плей-офф сыграют: "Манчестер Сити", ПСЖ, "Ливерпуль", "Атлетико", "Аякс", "Спортинг", "Реал", "Интер", "Бавария", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Ювентус", "Бенфика", "Лилль", "Зальцбург" и кто-то из пары "Аталанта" / "Вильярреал".

Вышли в плей-офф с первых мест: "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Аякс", "Реал", "Бавария", "Манчестер Юнайтед", "Лилль" и "Ювентус".

Вышли в плей-офф со вторых мест: ПСЖ, "Атлетико", "Спортинг", "Интер", "Бенфика", "Челси", "Зальцбург" и кто-то из пары "Аталанта" / "Вильярреал".

Опустились в Лигу Европы с третьего места: "Барселона", "Зенит", "Севилья", "Порту", "РБ Лейпциг", "Шериф", "Боруссия" Д и кто-то из пары "Аталанта" / "Вильярреал".

Лига чемпионов 2021-2022: главное