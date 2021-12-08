Россияне под Воронежом разместили ЗРК "Бук" - CIT

Аналитики из Conflict Intelligence Team сообщили, что в военно-полевом лагере неподалеку от российского Воронежа зафиксированы элементы ЗРК "Бук", сообщает Укринформ.

К такому выводу в CIT пришли на основе анализа видео, опубликованного одним из Телеграм-каналов.