Россияне под Воронежом разместили ЗРК "Бук" - CIT
Аналитики из Conflict Intelligence Team сообщили, что в военно-полевом лагере неподалеку от российского Воронежа зафиксированы элементы ЗРК "Бук", сообщает Укринформ.
К такому выводу в CIT пришли на основе анализа видео, опубликованного одним из Телеграм-каналов.
"В военно-полевом лагере близ с. Масловка под Воронежем замечены элементы ЗРК "Бук". В частности на видео видна самоходная огневая установка ЗРК 9К37 "Бук", пуско-заряжающая установка ЗРК 9К37 "Бук", транспортировочные автомобили Краз для ракет 9М38", - говорится в сообщении.