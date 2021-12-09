Структуры во главе с ООН уходят в прошлое - Белый дом

Система международных отношений трансформируется, их нынешняя структура во главе с ООН, сложившаяся после Второй мировой войны, постепенно уходит в прошлое. С таким утверждением выступил в среду помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает ТАСС.

При этом он признал, что его страна активно пытается преобразовать установившийся миропорядок за счет формирования новых "альянсов, партнерств и институтов", призванных работать в интересах Вашингтона.

Выступая на онлайн-форуме американского издания "Дефенс уан", советник американского лидера выразил мнение, что означенные изменения в архитектуре международных отношений и безопасности идут уже какое-то время.

"Думаю, это не просто рассматривается. Это происходит. И это происходит уже какое-то время" , - сказал он про предполагаемые перемены.

По словам Салливана, "один из центральных стратегических тезисов нынешней администрации [США] заключается в том, что с течением времени многосторонний подход должен стать более гибким, в большей степени поддающимся адаптации [к новым условиям], включать в себя сеть альянсов, партнерств и институтов".

Вашингтон "вывел Quad (Четырехсторонний диалог по безопасности с участием Австралии, Индии, США и Японии - прим.) на уровень лидеров", создал с Канберрой и Лондоном военно-политический альянс AUKUS, организовал "Саммит за демократию", сформировал "международную коалицию для борьбы с вирусами-вымогателями", провел виртуальное совещание на высшем уровне по вопросам преодоления пандемии коронавируса, работал недавно и продолжает работать ради борьбы с климатическим кризисом в определенных форматах, напомнил представитель Белого дома.

"Мы, считаю, вступили в ту эру внешней политики и международных отношений, когда речь более не идет об официальной огромной структуре, Парфеноне - Объединенных Нациях, Международном валютном фонде, Всемирном банке и так далее. У нас теперь более сложная смесь структур" , - провозгласил Салливан.

"И это хорошо, поскольку весьма подходит Соединенным Штатам и соответствует нашему конкретному набору навыков, позволяет нам применять совместную силу нашей страны и других [союзных] государств в многочисленных различных форматах, чтобы в конечном счете обеспечивать нужные результаты для американского народа в плане его безопасности и процветания" , - заявил он.