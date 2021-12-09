Литва передала Украине первую часть военной помощи

Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас посетил в среду Украину с рабочим визитом. Также он передал первую часть помощи украинским военным, пишет Анна Полисученко, РБК-Украина.

"Я еду в Киев, где передаю первую часть военной помощи Украине" , - заявил в Twitter министр национальной обороны Литвы.

По соглашению с литовским правительством было предоставлено Вооруженным силам Украины бронежилеты и баллистические пояса без плата.

"Борьба Украины - это также борьба Литвы" , - добавил Анашаускас.