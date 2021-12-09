Литва передала Украине первую часть военной помощи
Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас посетил в среду Украину с рабочим визитом. Также он передал первую часть помощи украинским военным, пишет Анна Полисученко, РБК-Украина.
"Я еду в Киев, где передаю первую часть военной помощи Украине", - заявил в Twitter министр национальной обороны Литвы.
По соглашению с литовским правительством было предоставлено Вооруженным силам Украины бронежилеты и баллистические пояса без плата.
"Борьба Украины - это также борьба Литвы", - добавил Анашаускас.