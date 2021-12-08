Шуфрич прокомментировал покупку прав канала "Первый независимый"

Нестор Шуфрич заявляет, что приобретение корпоративных прав на ООО "Тайм медиа" (логотип Первый независимый) не создает конфликта интересов для него как народного депутата (парламентская фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") и председателя Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, сообщает Укринформ.

"Наличие у народного депутата в собственности корпоративных прав хозяйственного общества не приводит к наличию у него конфликта интересов при условии передачи таких прав в управление третьего лица в порядке, предусмотренном законом. Такая возможность избежания конфликта интересов прямо предусмотрена Законом Украины "О предупреждении коррупции"… При этом, с целью соблюдения требований закона, народный депутат в однодневный срок после передачи в управление корпоративных прав обязан письменно уведомить об этом Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции с предоставлением нотариально заверенной копии заключенного договора. Таким образом, приобретение народным депутатом корпоративных прав при условии дальнейшей передачи их в управление предотвращает наличие конфликта интересов" , - отметил парламентарий.

Шуфрич добавил, что приобретение народным депутатом, который является председателем Комитета ВР по вопросам свободы слова, корпоративных прав юридического лица, который владеет телерадиоорганизацией, по его мнению, также не создает конфликта интересов.

Он пояснил, что передача корпоративных прав в управление лишает депутата возможности влиять на деятельность телерадиоорганизации. Шуфрич подчеркнул, что влияние на такую ​​деятельность возможно только через регулятор, то есть Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию. В то же время народный депутат отметил, что влияние на деятельность регулятора со стороны Верховной Рады возможно только через назначение и прекращение полномочий членов. По его словам, в этом процессе принимает участие только Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики.

"Таким образом, никакого влияния на деятельность регулятора как Комитет ВР по вопросам свободы слова, так и председатель такого комитета, не имеют. Это в свою очередь исключает наличие конфликта интересов" , — заявил Шуфрич.

Кроме того, ссылаясь на Закон Украины "О телевидении и радиовещании", парламентарий подчеркнул, что собственник, независимо от наличия статуса народного депутата или председателя парламентского комитета, лишен возможности вмешиваться в профессиональную деятельность телерадиоорганизации, что исключает возможность возникновения у него конфликта интересов.