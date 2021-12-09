Верещук предлагает повысить до 6,5 тыс стипендию студентам из ОРДЛО и Крыма

Студентам, которые приехали из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также из Крыма, могут повысить стипендию до 6,5 тысяч гривен. С соответствующей инициативой выступили в Минреинтеграции, сообщает Обозреватель.

Об этом глава ведомства Ирина Верещук заявила в эфире радио "Крым.Реалии". Она отметила, что предложение направлено Кабинету министров.

"Она (стипендия – ред.) должна быть повышена. Всем студентам, приехавшим с оккупированных территорий до 6,5 тысячи" , – сказала министр.

Она убеждена, что инициативу поддержат и премьер-министр Денис Шмыгаль, и президент Владимир Зеленский.

"Мы сейчас отслеживаем, что уменьшается количество абитуриентов. Незначительно, если говорить о Крыме, то всего на 60 меньше, чем в прошлом году, но это тоже основание считать, что нужно что-то делать и что-то менять" , – подчеркнула Верещук.

Она считает, что повышение стипендии немного поможет в сложившейся ситуации.

Сейчас стипендия в Украине составляет от 490 (для студентов ПТУ) до 1600 гривен (для аспирантов и бакалавров).