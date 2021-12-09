В Киеве иностранцы напали на коммунальщиков, демонтировавших МАФы

Столичная полиция приступила к уголовному производству по факту хулиганских действий во время демонтажа малых архитектурных сооружений в Дарницком районе столицы, сообщает Укринформ.

Согласно данным отдела коммуникации полиции Киева, 8 декабря поступила информация о том, что в Дарницком районе неизвестные напали на работников коммунального предприятия. Оперативный дежурный немедленно направил на место наряд патрульной полиции, следственно-оперативную группу и врачей.

Правоохранители установили, что представители коммунального предприятия производили демонтаж незаконно установленных МАФов. Трое мужчин начали им препятствовать: порезали колеса эвакуатора, а затем нанесли телесные повреждения двум работникам (они от госпитализации отказались).

Коммунальщикам удалось задержать нападавших до приезда полиции. Правоохранители установили личности злоумышленников. Ими оказались граждане другого государства, 1981, 1985 и 1987 годов рождения. Их задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса.

Сведения об этом событии внесены в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство). При процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры следователи готовят сообщения о подозрении, а также ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.