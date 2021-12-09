Советница Джонсона уволилась после COVID-скандала
Аллегра Страттон ушла с поста советницы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, пишет Анна Полисученко, РБК-Украина.
Как сообщает EuroNews, причиной стала опубликованная видеозапись, на которой тогда еще пресс-секретарь премьера шутит о прошлогодней рождественской вечеринке в стенах канцелярии Джонсона в разгар второй волны пандемии и строгого локдауна.
"Мои слова создали впечатление о легкомысленном отношении к правилам, которые жители страны тогда изо всех сил стремились соблюдать. Я совершенно этого не хотела и буду сожалеть о сказанном до конца своих дней. Я приношу свои глубокие извинения всем вам, кто сидел дома. Работа в правительстве - огромная привилегия. Я старалась поступать правильно, вести себя вежливо и порядочно и в соответствии с высокими стандартами, которых вы справедливо ожидаете от сотрудников Даунинг-стрит, 10", - заявила Страттон.