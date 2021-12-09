Советница Джонсона уволилась после COVID-скандала

Аллегра Страттон ушла с поста советницы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, пишет Анна Полисученко, РБК-Украина.

Как сообщает EuroNews, причиной стала опубликованная видеозапись, на которой тогда еще пресс-секретарь премьера шутит о прошлогодней рождественской вечеринке в стенах канцелярии Джонсона в разгар второй волны пандемии и строгого локдауна.