Медики впервые показали фото штамма "Омикрон"

Медики Гонконгского университета впервые показали снимок нового COVID-штамма Омикрон. Они исследовали пораженную вирусом почку обезьяны, сообщает Обозреватель.

Снимок 8 декабря был опубликован на сайте вуза. На нем изображены маленькие черные частицы вируса.

На снимке слева – электронная микрофотография с низким увеличением почечной клетки после заражения Омикроном. Она показывает повреждение клеток с набухшими везикулами, которые содержат маленькие черные частицы вируса.

На снимке справа показаны агрегаты вирусных частиц с шипами в форме короны на их поверхности.