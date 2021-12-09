Глава ВОЗ рассказал о влиянии "Омикрона" на ход пандемии
Штамм коронавируса Омикрон может повлиять на ход пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга, сообщает Корреспондент.
"Некоторые характеристики Омикрона, в том числе глобальное распространение и большое количество мутаций, указывают на то, что штамм может серьезно повлиять на ход пандемии", - сказал Гебрейесус, информирует в Twitter ВОЗ.
По словам главы ВОЗ, в распоряжении специалистов пока еще находится ограниченный объем данных по "Омикрону" и поэтому сказать о том, какое именно влияние он окажет на пандемию - еще рано.
Глава ВОЗ добавил: некоторые данные указывают на то, что Омикрон вызывает более легкую коронавирусную болезнь, чем штамм Дельта, но информации для выводов пока недостаточно.