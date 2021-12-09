Журналисты узнали о тайных гостях на юбилее Ермака

Журналист Украинской правды Михаил Ткач опубликовал вторую часть расследования о том, как глава Офиса президента Андрей Ермак мог отметить свой день рождения в государственной резиденции в Синегоре, сообщает Новое время.

В сюжете подчеркивается, что после выхода сюжета и пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского, так и не был дан четкий ответ на вопрос, проходил ли праздник в резиденции Синегора в воскресенье, 21 ноября. Михаил Ткач напоминает, что Андрей Ермак и ОП лишь говорили о том, что 22 ноября именинник заезжал к своим родителям.

Не получив четких ответов на вопросы, журналист УП решил рассказать о том, какие потенциальные гости могли посетить день рождения Ермака в Синегоре.

В частности, камеры журналистов сняли прилет 21 ноября на частном самолете в Ивано-Франковск бизнесмена Карла Контруса, который владеет бизнесом в Австрии, Украине и России. В частности, он является совладельцем украинского завода Трансмаш, а в России ему принадлежит завод по ремонту железнодорожного транспорта. Контрус покинул Ивано-Франковск через несколько часов после того, как резиденцию Гута покинули Ермак и Зеленский.

В то же время в сюжете говорится о том, что журналисты практически не смогли зафиксировать, как на территорию резиденции в Синегоре 21 ноября заезжают автомобили на частных номерах. Единственное авто, которое было в это время в резиденции, имеет отношение к совладельцу 95-го квартала и бизнес партнеру Игоря Коломойского Тимуру Миндичу.

Михаил Ткач напоминает, что Владимир Зеленский проигнорировал вопрос о том, совпадением ли является то, что Миндич был в Ивано-Франковской области в день рождения Андрея Ермака.