Технологии Маска помогут людям с травмой позвоночника

Компания Илона Маска Neuralink, которая была создана предпринимателем для разработок имплантов, планирует в следующем году начать вживлять чипы в человеческий мозг. В первую очередь, технологии намерены испытать на тех людях, которые в силу причин не могут ходить самостоятельно, сообщает Обозреватель.

Как рассказал в интервью The Wall Street Journal американский бизнесмен, миллиардер Илон Маск, мозговой интерфейс Neuralink позволит людям с травмами спинного мозга двигаться без посторонней помощи. Он же заверил, что вживляемый чип будет полностью безопасен и надежен, а при необходимости его можно будет легко вынуть из человеческой головы.

Глава корпорации Tesla сказал, что в следующем году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) планирует одобрить клинические испытания чипа на людях. Он же напомнил, что в настоящее время Neuralink хорошо себя показал на обезьянах, а тесты подтвердили, что устройство можно безопасно установить или удалить из головы.

"Мы надеемся, что сможем опробовать устройство на людях с тяжёлыми травмами спинного мозга, такими, как тетраплегия, квадриплегия" , – сказал Маск.

Он же отметил, что восстановить двигательные функции у таких людей можно будет практически полностью.

"Они смогут снова начать ходить и пользоваться руками" , – добавил он.

Маск отметил, что главной целью вживления интерфейса Neuralink в человека, он называет "сращивание" человека и искусственного интеллекта. По задумке бизнесмена, для начала чип заменит смартфон.

В апреле чип Neuralink Илона Маска позволил обезьяне освоить видеоигру. Имплант, вживляемый в мозг, запоминает сигналы активности нейронов, а затем преобразовывают их в команды для различных устройств. С его помощью животное смогло поиграть в виртуальный пинг-понг, управляя компьютером одними лишь мыслями.

Neuralink – компания Илона Маска по разработке первого в мире малоинвазивного нейрочипа.