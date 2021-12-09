Миллиардер прогнозирует стоимость биткоина до $1 млн

Американский миллиардер, директор инвестиционной компании Starwood Capital Group Барри Стернлихт призывает инвесторов вкладывать деньги в биткоин (BTC), потому что однажды курс первой криптовалюты достигнет $1 млн. Он считает, что рано или поздно бумажные деньги станут бесполезными, сообщает Обозреватель.

Об этом он заявил на мероприятии, организованном Bloomberg в Майами. Свою позицию он объясняет тем, что максимальная эмиссия Bitcoin ограничена 21 млн монет.

"Мы живем в мире, где правительство просто печатает, печатает, печатает и печатает деньги, и, похоже, не несет никаких последствий. Когда-нибудь это закончится. Единственное, чего они не смогут сделать больше – это биткоин" , – говорит Стернлихт.

Кроме того, инвестор допустил, что из-за политической ситуации в мире – в частности, из-за взаимоотношений Китая и США – доллар может обесцениться. На этот случай необходимо иметь достойный инструмент сохранения капитала, которым может выступить такой ограниченный актив биткоин. Миллиардер признает, что на курс биткоина влияют колебания фондового рынка. Но даже если стоимость этой криптовалюты упадет, позже она пойдет вспять.

"Он будет стоить $1 миллион за монету. Это возможно, потому что все – не только американские инвесторы, а весь мир – будут искать то единственное, чего они не могут сделать больше. Это будет биткоин" , – добавил Барри Стернлихт.

По его словам, бумажные накопления со временем станут бесполезными, поэтому небольшие вложения в BTC являются "разумной небольшой страховкой". Сам он хранит 2-3% своего состояния в криптовалютах.