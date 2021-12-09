Более сотни украинцев застряли в аэропорту Милана

В Италии в среду, 8 декабря, в результате задержки рейса "Милан — Киев" авиакомпании Wizz Air более сотни украинских путешественников застряли в аэропорту, сообщает ТСН.

Рейс, который должен был вылететь из Милана в 21.30 по местному времени, внезапно перенесли на 13.00 следующего дня. Сотрудники аэропорта заявили, что причиной соответствующего решения стала переработка пилотов.

Так, накануне авиационный персонал самолета якобы потратил на подготовку воздушного судна больше времени, чем ожидалось, из-за чего в течение дня совершил несколько перелетов с опозданием.

В Милане самолет также приземлился позже, чем планировалось, так что для безопасности пассажиров вылет решили отсрочить. Однако украинцы, вынужденно оставшиеся в терминале, возмущены.