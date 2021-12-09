Список профессий для обязательной вакцинации расширен: непривитых отстранят

С сегодняшнего дня в Украине расширен список организаций, чьи сотрудники должны обязательно вакцинироваться от COVID-19. В перечень вошли работники социальной сферы, реабилитационных центров, Укрпочты, "Укрзализныци" и других важных для экономики страны предприятий, пишет Инна Брек, РБК-Украина.

Какие профессии попали в новый список

В Украине расширен список организаций, сотрудники которых должны обязательно прививаться от коронавируса. В противном случае они будут отстранены от работы. Об этом говорится в приказе Министерства здравоохранения Украины № 2393 от 1 ноября 2021, который вступает в силу сегодня, 9 декабря. Согласно ему, обязательную вакцинацию должны пройти сотрудники:

предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

организаций, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;

предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства (Укрпочта, "Укрзализныця" и другие).

Это уже второй список профессий, которые подлежат обязательной вакцинации. С 8 ноября это правило уже действует для сотрудников:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

вузов, техникумов, колледжей, школ, детских садов, интернатов и заведений последипломного образования независимо от типа и формы собственности.

Какие документы необходимо иметь

Согласно приказу, чтобы продолжать ходить на работу, у сотрудников должен быть один из документов:

справка о получении хотя бы одной дозы вакцины против коронавируса;

сертификат о полной вакцинации;

справка о выздоровлении от COVID-19 (действительна 3 месяца);

справка о противопоказаниях к прививке.

Сотрудники, у которых нет ни одного из этих документов, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы на этот период. При этом увольнять таких людей незаконно. Они смогут вернуться на свое рабочее место, как только сделают хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.

Ответственность за допуск людей на рабочее место лежит на руководителе предприятия. Если во время проверки будет обнаружено, что в учреждении продолжают работать сотрудники без прививки, руководитель будет обязан заплатить штраф - 34 тысячи гривен.

Справка о противопоказаниях к прививке

Сотрудники, у которых есть противопоказания к прививке, смогут посещать работу без ограничений. Для этого им нужно получить справку формы №028.

Такую справку выдает семейный или лечащий врач, если у человека действительно есть временные или постоянные противопоказания к вакцинации. При необходимости доктор может направить пациента на дополнительные обследования или на консультацию к более узкому специалисту. На основании полученного заключения семейный врач принимает решение, можно ли человеку делать прививку, нужно ли отстрочить вакцинацию и на какой период.

Какие могут быть противопоказания

По данным МОЗ, противопоказания к вакцинации могут быть постоянными, если у человека есть пожизненные противопоказания к прививкам, и временными.

К временным относят:

Острые заболевания с повышением температуры свыше 38,0 °C. Прививка делается после выздоровления. Справка выдается сроком до двух недель от начала заболевания;

Лечение моноклональными антителами или реконвалесцентной плазмой. Вакцинация может быть проведена через 90 дней после окончания терапии. Срок действия справки - 3 месяца;

Введение вакцин против других инфекционных заболеваний. Вакцинация против COVID-19 должна быть проведена через 14 дней после прививки против других инфекционных болезней (за исключением инактивированной вакцины против гриппа, которую можно вводить одновременно с антиковидной вакциной). Срок действия справки - 14 дней.

Проба с туберкулином или анализ крови на туберкулез (IGRA). Срок действия справки - до завершения оценки пробы/IGRA;

COVID-19 в анамнезе. Вакцинация может быть отсрочена на три месяца. Соответственно, срок действия справки - до 3 месяцев.

Также абсолютным противопоказанием к прививке конкретной вакциной может быть анафилактическая реакция на первую дозу. В этом случае пациенту рекомендовано прививаться от COVID-19 другим препаратом. Если у человека есть аллергия на один из компонентов вакцины, ему также следует прививаться другой вакциной.

В некоторых случаях проводится вакцинация с предосторожностью. Это ситуации, при которых окончательное решение принимается врачом с учетом преимуществ над рисками от прививки. К таким случаям относят: