Курс валют НБУ на 9 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 9 декабря 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 8 декабря, упал на 12 коп до 27.22 за 1 доллар.

Курс евро вырос до уровня 30.77 за 1 евро.

Рубль подорожал на 2 коп до 3.69 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов упал на 26 коп до 35.92 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 1 коп до 29.49 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 6.69 за 1 польский злотый.