Курс валют НБУ на 9 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 9 декабря 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 8 декабря, упал на 12 коп до 27.22 за 1 доллар.
Курс евро вырос до уровня 30.77 за 1 евро.
Рубль подорожал на 2 коп до 3.69 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов упал на 26 коп до 35.92 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 1 коп до 29.49 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого достиг уровня 6.69 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.216700
|EUR
|Евро
|30.769800
|RUB
|Рубль
|0.369250
|GBP
|Фунт стерлингов
|35.922000
|CHF
|Швейцарский франк
|29.492000
|PLN
|Польский злотый
|6.694700