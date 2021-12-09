В Польше у границы с Беларусью нашли мертвого мигранта

Полиция Польши выясняет обстоятельства смерти иностранца, тело которого было обнаружено в нескольких километрах от границы с Беларусью, сообщает Укринформ.

Об этом в комментарии польскому изданию рассказал пресс-секретарь полиции Подляшского воеводства Томаш Крупа.

По его словам, тело мужчины, при котором нашли паспорт гражданина Нигерии, обнаружено в девяти километрах от границы с Беларусью. Сейчас полиция выясняет, действительно ли документ принадлежал умершему.