Вместо вторжения Путин может устроить обострение на Донбассе - Хербст

Масштабного вторжения российских войск в Украину, скорее всего, удастся избежать. Однако вполне реальной остается вероятность обострения ситуации на востоке государства.﻿ Об этом в программе "Украина на самом деле" телеканала "Дом" заявил директор Евразийского центра при Атлантическом совете, экс-посол США в Украине (2003-2006 гг.) Джон Хербст, сообщает Укринформ.

"Путин собрал, как известно, 100 тысяч или даже больше своих солдат с танками, бронетехникой, артиллерией на границе с Украиной. И он грозит вторжением. Соединенные Штаты предупреждали об этом около шести недель назад: заявили Кремлю, что будут серьезные последствия, если Москва совершит массовое вторжение в Украину. Будут серьезные экономические санкции против России (я не исключаю и отключения от SWIFT) и военная помощь Украине. Также подобный шаг повлечет за собой перемещение большего количества сил НАТО ближе к России" , - рассказал Хербст.

По его мнению, такие предупреждения заставят Путина "остановиться и сделать серьезную паузу".

"Однако я не уверен, что наше предупреждение положит конец этому кризису. Думаю, Путин стремится максимально затянуть его. Предупреждение из Вашингтона четко указывает на основные последствия, которые может повлечь за собой новое масштабное вторжение России в Украину. Именно поэтому Путин должен дважды, трижды подумать, прежде чем решиться на такой опрометчивый шаг" , - добавил дипломат.

Путин, по его словам, всячески пытается показать военное превосходство Москвы над Киевом. Поэтому вместо вторжения Кремль скорее всего будет повышать напряженность на востоке Украины.

"Путин крайне раздражен тем, что украинский беспилотник уничтожил кое-какие российские вооружения несколько недель назад. Следовательно, новый виток напряжения вполне возможен... Расширенная агрессия на Донбассе возможна - и даже, по-моему, вероятна. То есть вместо полномасштабной войны он вполне может устроить новое обострение на Донбассе" , - прогнозирует Хербст.

Он считает, что президент РФ будет продолжать использовать эскалацию в "торгах" с США и Евросоюзом за определенные преференции.

"Мне кажется, Путин собрал все эти многочисленные силы у границ Украины с целью запугать Вашингтон, Киев, Брюссель или Берлин и заставить их пойти на уступки, чтобы таким образом "выторговать" деэскалацию. По моему убеждению, ему не удастся этого добиться с Соединенными Штатами и, скорее всего, с другими столицами тоже" , - заметил экс-посол.

В сложившейся ситуации, по его мнению, было бы эффективно вовлечь США в переговорный процесс по урегулированию конфликта.