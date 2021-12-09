Доктор Комаровский, рассказал как избежать ошибки при вывихе

Что мы делаем, когда у нас или у нашего ребенка вывих или другая травма? Скорее всего, что не сразу идем к врачу, а начинаем сами что-то предпринимать. Доктор Комаровский объяснил, что нужно сделать первым делом, а за что в других странах даже могут отдать под суд, сообщает Сегодня.

Вывих – одно из травматических повреждений, когда кость, находясь в суставе, выходит из своего нормального положения. Это обычно происходит после падения или удара. В результате при движении резко усиливается боль, появляется отек.

Первое, что обычно делают люди, – пытаются вставить кость на место. И это самая распространенная ошибка! – сказал доктор Комаровский.

Потому что люди, у которых нет медицинского образования, своими попытками вставить кость на место не помогают, а лишь вредят. Кандидат медицинских наук объяснил, что вывихи сами по себе не проходят, поэтому не надо ничего дергать.