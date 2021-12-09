На Закарпатье поймали поджигателя авто местного журналиста

В Закарпатской области СБУ совместно с Нацполицией установила личность злоумышленника, поджегшего автомобиль журналиста регионального информационного агентства, сообщает Укринформ.

Как информирует СБУ﻿, поджигателем оказался местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе за тяжкое преступление. По данным следствия, в начале декабря он поджег автомобиль журналиста в Ужгороде. Огонь полностью уничтожил транспортное средство, а также частично повредил еще один автомобиль. Отмечается, что мотивом совершения преступления явилось долговое обязательство потерпевшего.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 194 УК (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Кроме того, проверяется причастность фигуранта к другим незаконным действиям против представителей СМИ.

"В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности заказчиков преступления и других лиц, причастных к противоправной деятельности" , - добавляют в СБУ.

5 декабря, в Ужгороде был совершен поджог автомобиля Павла Белецкого – основателя и главного редактора информагентства ЗІДО, члена правления Закарпатской облорганизации НСЖУ.