Сенат отклонил требование Байдена вакцинировать работников частных компаний

В среду вечером Сенат США отклонил распоряжение Байдена, касающееся обязательной вакцинации от COVID-19 работников средних и крупных частных предприятий, сообщает Укринформ.

Согласно материалам CNN, законопроект об отмене требования обязательной вакцинации, инициированный республиканцем Майком Брауном, поддержали 52 сенатора (в том числе два демократа), против высказались 48.

Джо Байден еще в сентябре объявил, что даст указание министерству труда обязать все предприятия, где работает 100 и более человек, полностью вакцинировать работников или заставить их еженедельно сдавать тест на COVID-19 и носить маски. Вышедшее в ноябре распоряжение было обжаловано в судах штатов, возглавляемых республиканцами, а также частными работодателями и либерально настроенными профсоюзами.

В связи с этим федеральный апелляционный суд временно заблокировал распоряжение Байдена по вакцинации, которое должно было вступить в силу 4 января.

Как отмечается, республиканцы подчеркивают, что это требование является превышением полномочий со стороны федерального правительства и создает дополнительную нагрузку на предприятия, тем более что вопрос вакцинации – это личный выбор каждого гражданина.