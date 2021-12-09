До 20 украинских банков не переживут 2022 год

Ситуация на банковском рынке Украины переживает нетипичное время: вести хозяйственную деятельность становится все дороже, в то же время сам сектор стал более прибыльным и стабильным, сообщает UBR.

Для мелких игроков это означает уникальную возможность заинтересовать собой более крупных украинских инвесторов либо иностранцев. А для последних – значительно расширить клиентскую базу и влияние.

UBR.ua попросил экспертов оценить риски и возможные перспективы для отечественных банков.

Банки становятся слишком затратными

Несмотря на то, что НБУ изменил требования к капитализации банков с минимального уровня в 500 млн до 200 млн грн, необходимость постоянного увеличения капитала у них осталась. Причем текущие реалии ведения банковской деятельности, согласно международным требованиям, способствуют росту "вливаний", в т.ч. и по причине тех рисков и обязательств, которые банки должны нести.

Именно поэтому вести банковскую деятельность становится все дороже, убеждены эксперты.

"Если раньше считали, что нужно иметь 70% продавцов (фронт-офис) и 30% – поддержки, то в текущих реалиях в банковской системе все происходит наоборот", – отметил финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

Это связано с тем, что появилась необходимость содержать комплаенс – операционного руководителя, риск-офис, аудиторов и т.д., которые могут быть выведены в подчинение набсовета. И несмотря на то, что у банка есть свое правление, свои "рисковики", сейчас дополнительно появляются перекрестные подразделения, цель которых – проверка друг за другом ведения их хоздеятельности.

Среди прочего, увеличились и затраты, связанные с IT-безопасностью: есть технологии, которые нужно постоянно обновлять, докупать, контролировать. А также постоянно ужесточаются требования к банковской системе в отношении бесперебойной деятельности на случай каких-либо форс-мажоров.

Плюс ужесточаются нормативы по резервированию, бланковым кредитам (кредит без обеспечения ценными бумагами или материальными ценностями).

"Возникает все больше вопросов по чистоте и прозрачности деятельности банков: в НБУ проверяют их бизнес-планы, бизнес-модели, делают стресс-тестирование по качеству активов и жизнедеятельности. Это все выливается в то, что нужно регулярно увеличивать капитал банка естественным путем, если ты хочешь вести активную деятельность и быть конкурентным" , – считает Невмержицкий.

Если сравнивать деятельность банков с фирмами, торговыми сетями и т.д., говорит говорит он, – этот бизнес является значительно более дорогостоящим.

Гарантию по вкладам увеличат

Несмотря на все вызовы и коронакризис, украинская банковская система остается прибыльной. За последние 10 месяцев банковский сектор получил 58 млрд грн чистой прибыли, что в 1,5 раза превышает показатели аналогичного периода 2020 года.

Кроме этого, вырос и уровень кредитования: за тот же период банки на 58 млрд грн сократили проблемные кредиты.

"Доля проблемных кредитов (NPL) в кредитном портфеле банков сократилась с 41% до менее чем 33%. Это является признаком оживления развития банковской системы", – подметила исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова.

Также банкир уточняет, что не видит никаких поводов для переживаний клиентов в контексте нынешней банковской системы. Она аргументирует это тем, что, напротив, через законопроект 5542-1 об обеспечении стабильности системы гарантирования вкладов физлиц, безопасность депозитных вкладов будет только усиливаться.

Документ, который ожидает второго чтения Верховной Радой, предусматривает увеличение гарантированной суммы возмещения средств по вкладам с 400 000 до 600 000 грн.

"Такие новшества будут стимулировать граждан к размещению средств на срочные вклады. А это, соответственно, приведет к росту объемов депозитных вкладов и позитивно повлияет на экономику и финансовый сектор Украины в целом" , – говорит исполнительный директор НАБУ.

Что касается рынка слияния и поглощения, то его смогут простимулировать как успешно реализованные примеры со стороны иностранцев, так и решительные действия местных крупных игроков, готовых к усилению своих позиций. К примеру, активно распространяется информация о возможных кейсах Kaspi.kz и БТА, Банка Кредит Днепр и PINbank, "Укрпочты" и Альпари, ПУМБ и Идея банка.

Грядут повальные поглощения

То, что украинским банкам стоит укрупняться, отмечает и Невмержицкий. По итогам года, отмечает эксперт, банковская система выросла на 35%. Однако, чтобы увеличивать капитал, акционер должен не только показать НБУ деньги, но и документ на них. Соответственно, встает вопрос, где такие средства можно взять.

"Значит, нужно с кем-то объединиться. Соответственно, их капитал добавляется в твой капитал, а ты с этим акционером будешь уже договариваться, за сколько ты этот банк берешь, в какой форме ты с ним рассчитаешься и т.д." , – говорит Невмержицкий.

По его прогнозам, в течение следующего года минимум 20 украинских банков "закроются, к кому-то присоединятся, реорганизуются или превратятся в финкомпанию".

Он считает, что такая судьба ждет мелкие и слабые по капиталу и активам учреждения, которые акционеры просто не вытянут ввиду необходимости вкладывать большие средства в диджитализацию, технологии и продуктовые ряды.

"Это когда приходят к акционеру и говорят, что нужно 10 млн грн в капитал, потому что там нужно обновить какие-то системы или увеличиваются требования НБУ к капиталу и процессам. А он должен просто взять и доложить. И это все только для того, чтобы поддерживать функциональность" , – подчеркивает финансовый консультант.

Чтобы выжить, несостоятельные украинские банки ищут всевозможные решения. И хотя каких-либо оснований прогнозировать банкротства таких учреждений в Украине на данный момент нет, говорит председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек, он все же не исключает, что единичные случаи возможны.

Потенциальные инвесторы – арабы и европейцы

В целом, эксперты согласились, что заход иностранных групп в Украину через покупку существующего банка с минимальной филиальной сетью и с минимальными активами – вполне перспективное направление для банковской системы.

Таким образом, новому игроку не нужно тратить время на регистрацию, сплочение капитала, поиск помещения и т.д. Он покупает, меняет лицензию, акционеров и начинает развивать свой банк.

Сейчас на слуху у банкиров инвесторы из арабских стран, у которых отлажен товарооборот и взаимные потребности с Украиной. Таким образом они смогут сформировать надежную площадку для расчетных операций и кредитовать наиболее выгодные для своей страны локальные сферы.

Вместе с тем, рассказал нам один из банкиров, сейчас уже отстранили некоторых бывших должностных лиц банков, которые хотели пойти на руководящие должности в другие финучреждения – они не прошли интервью и схлопотали пометку "недопуск на руководящие посты в банковской системе".

Также, добавляет источник в банковских кругах, многие банки не будут продаваться (из группы мелких), потому что у них нет стратегии и понимания, что делать дальше. Одновременно с этим есть приток крупного капитала из Европы, с желанием приобретения банковского актива.