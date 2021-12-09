США рассматривают энергетические санкции против России как крайние меры - CNN

Администрация Байдена разрабатывает различные варианты жестких санкций против России на случай ее полномасштабного вторжения в Украину, однако экономические санкции, вероятно, являются крайней мерой.﻿ Об этом, ссылаясь на CNN, сообщает УНИАН.

Представители администрации президента видят четкую корреляцию между рейтингами Байдена и ценами на бензин, поэтому и не хотят пока раскачивать лодку, делятся собеседники.

По словам одного из информированных источников, "варианты, предоставленные президенту (Джо Байдену – ред.), нанесут значительный ущерб российской экономике и финансовой системе" . Однако неизвестно, как Вашингтон собирается структурировать меры предосторожности.

Чиновники Госдепа, Минфина и Совбеза регулярно встречаются для согласования жестких санкций против агрессивных действий Кремля, речь идет о введении ограничений в несколько этапов.

Один из собеседников уточнил, что первый пакет санкций, вероятнее всего, будет связан с торговыми ограничениями и направлен на российские банки и другие финучреждения. Другой представитель администрации Байдена добавил, что США и европейские союзники говорят, что жесткие санкции "связаны с некоторыми сопутствующими рисками" и, похоже, повлияют на экономику Запада.

Однако официальные лица признают, что вторжение России в Украину может обойтись Европе значительно дороже, чем удар по экономике в связи с новыми санкциями.

Сейчас в Госдепе США настаивают на возвращении РФ к дипломатии, включая полное выполнение Минских договоренностей, что, по мнению Энтони Блинкена, является лучшим средством урегулирования конфликта на Донбассе. Сам Байден не готов присылать Киеву военную поддержку, если РФ прибегнет к нападению.