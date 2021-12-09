Snapdragon 8 Gen 1 против Apple A15 Bionic: первые тесты

Известный инсайдер IceUniverse опубликовал результаты тестирования iPhone 13 Pro и смартфона на базе Snapdragon 8 Gen 1, которые демонстрируют практически полный паритет между устройствами, сообщает 3Dnews.

Чип Apple A15 Bionic был запущен в сентябре вместе со смартфонами серии iPhone 13. Позже MediaTek и Qualcomm представили собственные флагманские чипсеты, такие как Dimensity 9000 и Snapdragon 8 Gen 1 соответственно, которые призваны составить конкуренцию платформе Apple. Согласно свежим результатам бенчмарков, графический процессор Adreno в составе Snapdragon 8 Gen 1 не уступает графике Apple A15 Bionic.

В тесте T Rex смартфон iPhone 13 Pro набрал 451 балл, тогда как устройство на базе Snapdragon 8 Gen 1 получило 450 очков. Такую разницу можно списать на погрешность.

Источник изображения: HotHardware

А вот в тесте Manhattan ES 3.0 новейший iPhone уступил сопернику почти на 24 %.

Источник изображения: HotHardware

Напротив, в тесте 3DMark Wild Life Unlimited в роли догоняющего выступил Snapdragon 8 Gen 1, который продемонстрировал на 12 % более низкий результат.

Источник изображения: HotHardware

Впервые за долгие годы чип Qualcomm может сравниться в производительности с продуктом Apple. Тем не менее, следует дождаться выхода реальных устройств на базе Snapdragon 8 Gen 1, чтобы понять, действительно ли так заметно повышение производительности.