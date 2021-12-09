Офисная диета: нутрициолог озвучила правила питания на работе

Здоровый образ жизни не должен быть из-под палки, иначе рано или поздно вы уйдете с правильного пути. Помните, право на ошибку – это нормально, но если это не входит в привычку, пишет Марина Настевич, РБК-Украина.

Нет нормальной столовой в офисе, кафе в округе дорогие…В итоге, какой обед на работе? В большинстве случаев вы его пропускаете, но в течение дня –конфетка, снек, печенье, либо ваш обед – очередная порция роллов или пиццы.

Нутрициолог Светлана Никитчук перечислила в Instagram правила питания на работе, которые помогут сохранить фигуру и здоровье. Работа – это определенный режим. Вы примерно знаете, что будете делать каждый день. Почему вы исключаете из этого режима обед?

Иллюстративное фото (pexels.com)

Если все-таки обедаете в столовой, кафе и нет возможности носить с собой еду – выбираем правильные здоровые варианты обеда. Овощи, гарнир (крупа, макароны из т/с), мясо, рыба. ⠀ Не равняйтесь на других. И не ешьте за компанию. Особенно это касается сабантуйчиков в виде заказа пиццы, роллов. Уберите из поля зрения вредные конфеты, печенье, соленые орешки, чипсы и т.д., чтобы избежать механического потребления. Не поддавайтесь ежечасным кофебрейкам коллег. "Сделай паузу – скушай Твикс" - не наша история. Пейте воду!!!! ⠀

Что можно взять с собой в качестве перекуса помимо обеда: ⠀