США и НАТО согласовали действия на случай вторжения РФ в Украину

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в среду, 8 декабря, обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом варианты действий Альянса в случае вторжения РФ в Украину, сообщает Корреспондент.

"Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили состоявшийся 7 декабря разговор президента Байдена с президентом России Путиным. Также они обсудили варианты действий НАТО в случае дальнейшей российской агрессии против Украины", - отмечается в заявлении Госдепартамента США.

О каких именно действиях идет речь, не уточняется.