Мировой авторынок в 2022 году вырастет - прогноз Fitch

Ситуация по продажам на глобальном авторынке в 2022 году может улучшиться на фоне дальнейшего восстановления спроса и постепенного смягчения проблем с цепями поставок. Такой прогноз опубликовало международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, сообщает Autoconsulting.

В агентстве считают, что мировые продажи автомобилей вырастут в 2022 году. Тем не менее показатель будет ниже 2019 года примерно на 6%.

В Китае, как ожидается, в 2021 году будет продано 21,8 млн легковых автомобилей, а в 2022 году - 23,3 млн. В США продажи в следующем году повысятся до 16,2 млн с ожидаемых 15,2 млн в 2021 году. В Европе по итогам 2022 года будет продано 12,8 млн машин, в 2021 - 11,6 млн, согласно прогнозу Fitch.

Ожидается, что доступность полупроводников для автомобильной отрасли будет умеренно расти в течение всего 2022 года, однако из-за пандемии риски в автосекторе сохраняются, отмечают эксперты рейтингового агентства. Они придерживаются "нейтрального" прогноза для сектора.