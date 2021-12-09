Фанаты "Динамо" устроили драку перед матчем с "Бенфикой"

Перед матчем футбольной Лиги чемпионов, в котором 8 декабря "Бенфика" обыграла "Динамо", в Лиссабоне произошла драка с участием фанатов украинского и португальского клубов. В столкновении с применением пиротехники приняли участие несколько десятков ультрас, сообщает Обозреватель.

Об инциденте пишет португальское издание Record.pt. Хулиганы устроили выяснение отношений возле арены "Эстадиу Да Луж", сойдясь врукопашную и бросая друг в друга различные предметы.

Впрочем, в дело очень быстро вмешалась местная полиция. С сиренами на место происшествия примчалось несколько дополнительных автомобилей стражей правопорядка и машин скорой помощи.

Спокойствие возле стадиона было восстановлено. Информации о травмированных и задержанных не поступало. Некоторые динамовские группы ультрас написали о победе над соперниками.

Напомним, "Динамо" завершило групповой этап элитного еврокубка на последнем, четвертом, месте в группе. Подопечные Мирчи Луческу в шести матчах набрали всего одно очко, сыграв еще в сентябре в Киеве вничью с "Бенфикой" (0:0). А единственный мяч они забили в домашней игре с немецкой "Баварией" (1:2).