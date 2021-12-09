В Украине утвердили программу переписи населения

На совместном заседании президиума НАН Украины и коллегии Государственной службы статистики одобрили Программу переписи населения Украины, которая состоится в 2023 году, сообщает Depo.ua.

"Программа согласована с требованиями национального законодательства, содержит более 50 вопросов и определяет список демографических и социально-экономических характеристик физических лиц, домохозяйств и жилищных условий населения", – отмечается в сообщении на Facebook-странице Государственной службы статистики.

Академик НАН Украины Элла Либанова отметила, что " человеческий капитал является основной движущей силой развития страны" . По ее словам, информационная ценность переписи населения в основном зависит от перечня вопросов, по которым осуществляется опрос. Ответы должны определить информацию, которая позволит охарактеризовать условия жизни каждого человека, его роль в домохозяйстве, семье и обществе в целом, а также провести международные сопоставления.

Председатель Госстата Игорь Вернер представил проект программы всеукраинской переписи населения и основные блоки вопросов, по которым будет осуществляться сбор информации касательно:

основных демографических характеристик (возраст, пол, место рождения и т.п.);

этнического происхождения, языковых признаков и гражданства;

образования;

источников средств существования;

занятости;

миграционной активности;

определения статуса инвалидности;

жилищных условий.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем видеообращении к участникам заседания отметил необходимость проведения переписи для будущего эффективного распределения средств и принятия решений на основе качественных статистических данных, а также поблагодарил научное сообщество за активное участие в подготовке программы переписи.

Отмечается, что с решением провести перепись поздравил наше государство глава Фонда народонаселения ООН в Украине – UNFPA Ukraine Хайме Надаль. Он заверил, что Фонд будет оказывать всемерную поддержку правительству Украины во время переписи населения.