Луческу подвел итоги выступления "Динамо" в Лиге чемпионов

В среду, 8 декабря, свой заключительный поединок в текущем еврокубковом сезоне сыграло "Динамо". В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевляне в Лиссабоне проиграли "Бенфике", сообщает УНИАН.

Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу подвел итоги выступлений на международной арене для своей команды.

"Я доволен качеством игры своей команды в этой сильнейшей группе со сложными соперниками. Но ни в коем случае не могу быть доволен результатами, потому что мы могли набрать и больше очков. Однако не стоит забывать, что вся наша задняя линия, все защитники – это молодые игроки, которым по 19-21 лет. Их молодость и отсутствие опыта пока что не способствуют качеству игры в обороне.

Не стоит забывать, что почти во всех матчах мы на равных играли с серьезными соперниками, грандами из нашей группы. Я доволен качеством игры и ростом своих игроков. Меня беспокоит одно – они начинают играть только после того, как исчезает давление после допущенных ошибок и пропущенных голов", - приводит слова Луческу официальный сайт "Динамо" .

Бенфика - Динамо: итоги матча