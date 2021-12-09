В момент, когда сильная эмоция овладевает всем нашим сознанием и телом, мы оказываемся затоплены каким-то чувством, с которым, кажется, невозможно справиться. Чаще всего мы пытаемся подавить эмоцию на корню, игнорировать её или использовать другие способы защиты от эмоции, сообщает Обозреватель.

Однако, порой возникает такой силы эмоция, которую не останавливают никакие защиты и она бесконтрольно прорывается наружу.

7 шагов, которые помогут справиться, когда эмоции захлестывают.

СТОП. Остановись. Дыши. Концентрируйся на выдохе, и вдох получится сам собой. Спроси себя: "Что я чувствую?" Речь идет именно об ощущениях в теле (холодно, тепло, дрожь, сжимаюсь, расширяюсь и так далее) и эмоциях (радость, грусть, возмущение, гнев, обида, отвращение – и дальше по списку). Наблюдай. На чем сейчас сфокусировано мое внимание? О чем я думаю? На что я реагирую таким образом? Я могу как-то влиять на происходящее? Расширь угол обзора. То, что меня заставляет так реагировать, - это факт или мнение? Что бы о такой ситуации могли сказать другие люди? Какой совет я бы предложил другу, попавшему в похожую ситуацию? Насколько важна эта ситуация прямо сейчас? Сделай то, что в твоих силах. Рассмотри варианты и последствия. Выбери лучший вариант. Жизнь продолжается?

Распечатайте карточки с кратким перечислением этапов и носите их с собой, чтобы использовать при необходимости.