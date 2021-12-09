На границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка: погиб военный

В Минобороны Армении в четверг, 9 декабря, сообщили об обстреле на восточном участке границы с азербайджанской стороны. В оборонном ведомстве Азербайджане, в свою очередь, заявили о провокации со стороны Армении и сообщили о гибели военного, сообщает Корреспондент.

"Поздно вечером 8 декабря подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из огнестрельного оружия разного калибра в направлении боевых позиций Вооруженных сил Армении, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы. Ответными действиями огонь противника был подавлен" , - говорится в сообщении Минобороны Армении.

Там также сообщили, что с армянской стороны пострадавших нет.

Тем временем в Баку возложили ответственность за этот инцидент на военно-политическое руководство Армении.

"В результате очередной провокации, совершенной Вооруженными силами Армении ночью 8 декабря на Кельбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы, погиб военнослужащий Асиф Алиев" , - сообщили в Минобороны Азербайджана.

В ведомстве также добавили, что азербайджанская армия подавила противника.