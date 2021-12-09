В Минздраве назвали области-антилидеры по COVID-вакцинации

В Министерстве здравоохранения Украины назвали области-антилидеры по COVID-вакцинации. Их четыре, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

Об этом заявил на брифинге главный санврач Игорь Кузин.

По его словам, областями, которые являются антилидерами по вакцинации, являются Волынская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Закарпатская области.

Отметим, за прошедшие сутки, 8 декабря в Украине было вакцинировано против COVID 178 796 человек. Из которых первую дозу вакцины получили 69 267 человек, а полностью иммунизированные (получили две дозы) - 109 529.