Криворожец получил два года тюрьмы за подделку свидетельства о вакцинации

Житель Кривого Рога получил два года тюрьмы за подделку международного свидетельства о вакцинации от коронавируса, сообщает Лига.net.

По данным полиции, 42-летний криворожец в начале ноября купил у малознакомого человека печати врача и больницы, а также флешку с бланками международного свидетельства о вакцинации.

Фото: полиция Днепропетровской области

После этого он на принтере распечатал бланк, проставил на нем печати и разместил в интернете объявление о продаже международных свидетельств по 1200 грн.

Октябрьский суд Кривого рога признал его виновным в подделке документов. Мужчина осужден на два года и один месяц тюрьмы.