В Израиле готовят закон о беспилотных такси

Беспилотных такси еще нет, но законодательная база для их появления уже готовится, сообщает 24 Канал.

Кнессет начинает обсуждение законопроекта о введении беспилотного такси в Израиле. Соответствующий документ инициировало министерство транспорта. Представители Минтранса внесли законопроект об обсуждении на заседании экономической комиссии парламента.

Предполагается, что на начальном этапе, когда будет подготовлена соответствующая инфраструктура, в Израиле появится около 400 первых экипажей беспилотного такси.

При принятии закона особый акцент будет на обеспечении безопасности пассажиров и других участников дорожного движения.

Также сообщается, что появление нового беспилотного транспорта беспокоит водителей такси, которые не хотят остаться без работы.

В связи с этим в Кнессете была выдвинута инициатива в случае успешного запуска проекта выкупать у водителей такси лицензии, которые им продало государство, чтобы вернуть вложенный капитал. По предварительным данным, стоимость лицензии водителя может составлять около 200 тысяч шекелей ($64 тысячи).