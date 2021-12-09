Румыния изменила правила въезда в страну

Румыния обновила правила въезда на территорию страны в условиях пандемии COVID-19, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в сообщении ГПСУ.

В соответствии с информацией, предоставленной румынской стороной, в период с 00:00 10.12.2021 года по 24:00 08.01.2022 года, въезд на территорию Румынии, без необходимости прохождения 14-дневной изоляции по домашнему/задекларированному адресу, возможен только для лиц, которые, кроме сертификата о вакцинации, имеют сертификат об отрицательном результате теста RT-PCR на заражение вирусом SARS-CoV-2 (в частности, выданный Украиной исключительно в соответствии с системой "Единый государственный портал электронных услуг" (портал "Дія" и мобильные приложения), проведенного не более чем за 48 часов до въезда в Румынию.