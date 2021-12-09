Rocket Lab вывела на орбиту два разведывательных спутника

Спутники компании BlackSky позволяют получать оптические изображения с разрешением в 50-90 см с высоты 430 км, сообщает Корреспондент.

Американская компания Rocket Lab запустила ракету-носитель Electron с космодрома в Новой Зеландии. Она успешно вывела на орбиту два разведывательных спутника. Об этом сообщила компания в Twitter в четверг, 9 декабря.

Запуск легкой двухступенчатой ракеты с разгонным блоком Kick Stage Curie был проведен в 13:02 по местному времени (в 02:02 по Киеву) со стартовой площадки на полуострове Махия. Вывод спутников на заданную орбиту в рамках миссии, получившей название A Data With Destiny, был осуществлен примерно через час после старта ракеты.

"Миссия завершена успешно! Electron успешно развернул два спутника" , – говорится в сообщении.

Речь идет о мини-спутниках дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) американской компании геопространственной разведки BlackSky. Эти аппараты весом около 55 килограммов каждый вошли в состав орбитальной группировки, которая к 2022 году должна будет состоять из 16 спутников. Они позволяют получать оптические изображения с разрешением в 50-90 см с высоты 430 км. С нынешним запуском BlackSky располагает на орбите уже 12 аналогичными спутниками.

Космические аппараты помимо услуг для частных компаний будут также выполнять задачи в интересах Пентагона и разведслужб США.

Ракета Electron может выводить на низкую орбиту до 250 килограммов груза. Стоимость пуска ракеты составляет от $4,9 млн до $6,6 млн, что чрезвычайно мало по сравнению со стоимостью вывода на орбиту грузов с помощью ракет среднего и тяжелого классов. Таким образом, Rocket Lab стремится произвести революцию на рынке ракетно-космических услуг. Компания уже вывела на орбиту 109 спутников.