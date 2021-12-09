В Минздраве признали, что в статистику попадает менее 50% случаев коронавируса

В Украине больше инфицированных коронавирусом, чем указано в официальной статистике, поскольку в нее попадает менее 50% случаев. Так происходит, потому что большинство болеет в легкой форме и не обращается к врачам, сообщает Страна UA.

Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью "24 каналу".

"Мы смотрим на количество людей, которые переболели, и понимаем, что мы обнаруживаем где-то 40% всех заболевших. Остальные 60% не обнаруживаются, и это нормальная мировая практика, так как большое количество людей болеет легко, не обращаясь к врачу. Это приводит к тому, что количество инфицирований в домохозяйстве или за его пределами может увеличиваться" , – объяснил министр.

Кроме того, он рассказал, что последующие волны коронавируса должны быть не такими агрессивными, как предыдущие, но это зависит от того, будут ли появляться новые мутации коронавируса.