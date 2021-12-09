Упражнения на велотренажере: сбросить вес и повысить выносливость

Упражнения на велотренажере: сбросить вес и повысить выносливость
Фото: Рixabay

Есть немало действенных тренировок в домашних условиях. Один из самых эффективных вариантов – упражнения на велотренажере, сообщает Menslife.

Велотренажер позволяет проводить кардиотренировки. Он приносит немало пользы организму:

  • Сжигаются лишние килограммы.
  • Улучшается состояние легких.
  • Нормализуется циркуляция крови. 
  • Тело становится стройней.
  • Разрабатываются и укрепляются мышцы ног.
  • Также с его помощью укрепляется сердечная мышца и повышается выносливость. 
  • Велотренажер способствует не только сжиганию калорий, но и их преобразованию в энергию. Риск получить на нем травму невысокий.

Даже людям, у которых есть заболевания суставов и позвоночника, тренировки на велотренажере разрешены. Согласно исследованиям, за 60 минут тренировки можно избавиться от 500 калорий. 

Оптимальное время для тренировок

В выборе времени ориентируйся на биоритмы своего организма. Жаворонкам лучше тренироваться утром, а совам – во второй половине дня. После пробуждения и до начала тренировки должно пройти несколько часов. Не следует садиться на велотренажер менее чем за 2 часа до сна. После приема пищи должно пройти 90 минут, только потом нужно приступать к упражнениям. За 60 минут до начала работы на тренажере нельзя курить, пить кофе и принимать лекарства.Если в процессе упражнений возникло чувство жажды, сделай небольшой глоток воды или прополощи рот. Обильное питье не рекомендуется.

Кому занятия на велотренажере противопоказаны?

До начала тренировок нужно проконсультироваться с врачом, чтобы исключить противопоказания по здоровью. Если после первых занятий появилась одышка, тошнота, головокружение, болезненные ощущения, от тренировок стоит воздержаться.

Основные противопоказания:

  • Ишемическая болезнь сердца и стенокардия.
  • Астма. Гипертония (стадия 2 и 3).
  • ﻿Воспаление венозных стенок.
  • Злокачественные образования.
  • Тахикардия.
  • Обострение сахарного диабета.

Чтобы достигнуть желаемого результата, важно делать упражнения регулярно. Велотренажер – отличный способ держать себя в хорошей форме и не зависеть от погоды и графика тренера (без которого можно обойтись).

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