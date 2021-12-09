Упражнения на велотренажере: сбросить вес и повысить выносливость
Есть немало действенных тренировок в домашних условиях. Один из самых эффективных вариантов – упражнения на велотренажере, сообщает Menslife.
Велотренажер позволяет проводить кардиотренировки. Он приносит немало пользы организму:
- Сжигаются лишние килограммы.
- Улучшается состояние легких.
- Нормализуется циркуляция крови.
- Тело становится стройней.
- Разрабатываются и укрепляются мышцы ног.
- Также с его помощью укрепляется сердечная мышца и повышается выносливость.
- Велотренажер способствует не только сжиганию калорий, но и их преобразованию в энергию. Риск получить на нем травму невысокий.
Даже людям, у которых есть заболевания суставов и позвоночника, тренировки на велотренажере разрешены. Согласно исследованиям, за 60 минут тренировки можно избавиться от 500 калорий.
Оптимальное время для тренировок
В выборе времени ориентируйся на биоритмы своего организма. Жаворонкам лучше тренироваться утром, а совам – во второй половине дня. После пробуждения и до начала тренировки должно пройти несколько часов. Не следует садиться на велотренажер менее чем за 2 часа до сна. После приема пищи должно пройти 90 минут, только потом нужно приступать к упражнениям. За 60 минут до начала работы на тренажере нельзя курить, пить кофе и принимать лекарства.Если в процессе упражнений возникло чувство жажды, сделай небольшой глоток воды или прополощи рот. Обильное питье не рекомендуется.
Кому занятия на велотренажере противопоказаны?
До начала тренировок нужно проконсультироваться с врачом, чтобы исключить противопоказания по здоровью. Если после первых занятий появилась одышка, тошнота, головокружение, болезненные ощущения, от тренировок стоит воздержаться.
Основные противопоказания:
- Ишемическая болезнь сердца и стенокардия.
- Астма. Гипертония (стадия 2 и 3).
- Воспаление венозных стенок.
- Злокачественные образования.
- Тахикардия.
- Обострение сахарного диабета.
Чтобы достигнуть желаемого результата, важно делать упражнения регулярно. Велотренажер – отличный способ держать себя в хорошей форме и не зависеть от погоды и графика тренера (без которого можно обойтись).