Упражнения на велотренажере: сбросить вес и повысить выносливость

Есть немало действенных тренировок в домашних условиях. Один из самых эффективных вариантов – упражнения на велотренажере, сообщает Menslife.

Велотренажер позволяет проводить кардиотренировки. Он приносит немало пользы организму:

Сжигаются лишние килограммы.

Улучшается состояние легких.

Нормализуется циркуляция крови.

Тело становится стройней.

Разрабатываются и укрепляются мышцы ног.

Также с его помощью укрепляется сердечная мышца и повышается выносливость.

Велотренажер способствует не только сжиганию калорий, но и их преобразованию в энергию. Риск получить на нем травму невысокий.

Даже людям, у которых есть заболевания суставов и позвоночника, тренировки на велотренажере разрешены. Согласно исследованиям, за 60 минут тренировки можно избавиться от 500 калорий.

Оптимальное время для тренировок

В выборе времени ориентируйся на биоритмы своего организма. Жаворонкам лучше тренироваться утром, а совам – во второй половине дня. После пробуждения и до начала тренировки должно пройти несколько часов. Не следует садиться на велотренажер менее чем за 2 часа до сна. После приема пищи должно пройти 90 минут, только потом нужно приступать к упражнениям. За 60 минут до начала работы на тренажере нельзя курить, пить кофе и принимать лекарства.Если в процессе упражнений возникло чувство жажды, сделай небольшой глоток воды или прополощи рот. Обильное питье не рекомендуется.

Кому занятия на велотренажере противопоказаны?

До начала тренировок нужно проконсультироваться с врачом, чтобы исключить противопоказания по здоровью. Если после первых занятий появилась одышка, тошнота, головокружение, болезненные ощущения, от тренировок стоит воздержаться.

Основные противопоказания:

Ишемическая болезнь сердца и стенокардия.

Астма. Гипертония (стадия 2 и 3).

﻿Воспаление венозных стенок.

Злокачественные образования.

Тахикардия.

Обострение сахарного диабета.

Чтобы достигнуть желаемого результата, важно делать упражнения регулярно. Велотренажер – отличный способ держать себя в хорошей форме и не зависеть от погоды и графика тренера (без которого можно обойтись).