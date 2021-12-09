Американский миллиардер прогнозирует обесценивание доллара

Политическая ситуация в мире может обесценить доллар в связи с чем целесообразно вкладывать средства в криптовалюту, сообщает УНИАН.

Такое мнение высказал американский миллиардер, директор инвестиционной компании Starwood Capital Group Барри Стернлихт. По мнению Стернлихта, биткоин может подорожать до $1 млн.

"Мы живем в мире, где правительство просто печатает, печатает, печатает и печатает деньги, и, похоже, не осознает никаких последствий. Когда-нибудь это закончится. Единственное, чего они не смогут сделать больше – это биткоин" , – говорит Стернлихт.

Инвестор допустил, что доллар может обесцениться и в этом случае необходимо иметь другой инструмент сохранения капитала.

"Не только американские инвесторы, а весь мир – будут искать то единственное, чего они не могут сделать больше. Это будет биткоин" , – добавил Барри Стернлихт.

Биткоин в Украине

6 октября 2021 года Владимир Зеленский отказался подписывать принятый Верховной Радой "закон о биткоине". Президенту не понравилась нынешняя редакция документа – он хочет, чтобы нардепы внесли в него поправки.

Законопроект "О виртуальных активах" (№3637) был внесен в Верховную Раду 11 июля 2020 года. Он позволит держателям таких активов обменивать их и вносить в декларацию. Международные криптокомпании смогут зарегистрировать бизнес в стране. Украина – одна из лидеров по использованию криптовалюты в мире, однако весь оборот находится в тени.

Глава Минцифры Михаил Федоров тогда объяснял, что закон позволит упорядочить рынок криптовалюты, и уверял, что уже скоро криптобиржи смогут официально работать в украинской юрисдикции, а развитие новой индустрии привлечет инвестиции в государство.

При этом в Нацбанке исключали возможность присвоения виртуальным активам статуса платежного средства.