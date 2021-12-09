Журналистам из США показали Javelin в зоне ООС
В зоне проведения ООС украинские военные показали журналистам из США противотанковые комплексы Javelin, сообщает Корреспондент.
Об этом говорится в сюжете телеканала ABC News.
"Сегодня утром украинские военные повели нас посмотреть поставленные США противотанковые ракеты Javelin на востоке Украины", - написал в Twitter журналист Патрик Ривел.
Корреспондент ABC News Ян Паннелл сообщил о росте напряженности на востоке Украины после телефонного разговора президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным.