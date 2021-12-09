Журналистам из США показали Javelin в зоне ООС

В зоне проведения ООС украинские военные показали журналистам из США противотанковые комплексы Javelin, сообщает Корреспондент.

Об этом говорится в сюжете телеканала ABC News.

"Сегодня утром украинские военные повели нас посмотреть поставленные США противотанковые ракеты Javelin на востоке Украины" , - написал в Twitter журналист Патрик Ривел.

Ukraine usually doesn’t show the Javelin missiles near the frontline. For years the US made it keep them far away from it. But they’ve been deployed there since 2020. We were told they’ve only be fired a handful of times. They haven’t needed to much for now. pic.twitter.com/GWYgqjnih9 — Patrick Reevell (@Reevellp) December 8, 2021

Корреспондент ABC News Ян Паннелл сообщил о росте напряженности на востоке Украины после телефонного разговора президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным.