США сегодня объявят санкции против украинских коррумпированных лиц - Квин

Сегодня, 9 декабря, на саммите в поддержку демократии США объявят санкции против украинских коррумпированных лиц. Подробности ожидаются вечером, пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.

Об этом заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристины Квин на конференции "Семь лет антикоррупционной реформы".

"Администрация Байдена включила борьбу с коррупцией в темы саммита, который начнется сегодня, и Украина тоже принимает участие в этом саммите. Я также хотела бы сказать, что сегодня в 17:30 посмотрите, очень важное объявление будет. В нем будет идти речь о санкциях США, которые показывают решительность привлекать к ответственности коррумпированных лиц. Вы, наверное, кого-то из этого списка узнаете" , - отметила она.

Отметим, на прошлой неделе стало известно, что Министерство финансов США введет ряд санкций в рамках проводимого американской администрацией саммита за демократию. Кто войдет в списки, пока неизвестно.