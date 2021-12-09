Украинский генпрокурор находится с первым за 19 лет визитом в Минюст США

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в США встретилась с замгенпрокурора США Кеннетом А. Политом-младшим и его заместителем и советником Брюсом К. Шварцом, сообщает Корреспондент.

Нынешний визит стал первым визитом украинского генерального прокурора в Министерство юстиции США с 2002 года.

Американская сторона отметила высокий уровень и тесное взаимодействие с Офисом генпрокурора Украины. США и Украина участвуют в двустороннем Договоре о взаимной правовой помощи, это помогает в проведении расследований и судебного преследования.

"Экстрадиционное сотрудничество между нашими странами развивается достаточно динамично - за последний год мы выдали в США столько же людей, сколько за предыдущие 4 года вместе взятые. И я убеждена, что мы и в дальнейшем будем действовать слаженно и эффективно в рамках уголовных производств", - сказала Венедиктова.

Партнеры из США также высоко оценили поддержку Офиса генпрокурора и украинских правоохранительных органов в международных операциях в сфере противодействия киберпреступности. В этом контексте Ирина Венедиктова напомнила о нынешней международной операции по разоблачению хакерской группы, распространявшей вредоносное программное обеспечение Emotet.

Кроме того, генпрокурор добавила, что украинская прокуратура открыта к развитию сотрудничества в сфере кибербезопасности, совместных проектов по защите интеллектуальной собственности, противодействию экологическим преступлениям и торговле людьми.

Наконец, ОГП сейчас работает с партнерами и экспертами США над функциональным анализом всех уровней прокуратуры Украины и Концепции развития уголовной юстиции и органов правопорядка.