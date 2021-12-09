Infiniti QX50 получил очередную порцию обновлений

Для 2022 модельного года компания Infiniti подготовила ряд доработок для популярного кроссовера QX50. Новинка получила расширенный пакет опций и электронных помощников водителя, сообщает Обозреватель.

В компании Infiniti постоянно проводят обновление модельной гаммы и вносят изменение в комплектацию и набор оборудования для повышения конкурентоспособности своей продукции. Для Infiniti QX50 2022 производитель подготовил очередную порцию обновлений.

2022 Infiniti QX50. Источник: Infiniti

Начальная версия QX50 Pure предлагается на американском рынке по цене от $39 тысяч. В ее базовую комплектацию добавили фирменную систему полуавтономного управления ProPILOT Assist, которая включает адаптивный круиз контроль и систему удержания автомобиля в полосе движения. Кроме того, автомобиль получил самозатемняющееся зеркало заднего вида и дополнительный порт USB Type C для пассажиров на заднем ряду. Также в список опций вошла система бесключевого доступа Intelligent Key, которая теперь позволяет открывать не только передние, но и задние двери, а ручки всех дверей получили светодиодную подсветку, срабатывающую при разблокировке дверей.

Для версии QX50 Luxe, стоимость которой стартует с $42 350, помимо этого предлагается стайлинг-комплекта, включающий черные корпусы зеркал, задний диффузор в цвет кузова, 20-дюймовые диски с двухцветной окраской и другие опции.

Версия QX50 Essential, которая обойдется в $46 800, получила также передние кресла с функцией вентиляции и подогрева, подогрев рулевого колеса и премиальную аудиосистему Bose с 16-ю динамиками.

Cалон Infiniti QX50. Источник: Infiniti

Для модификации QX50 Sensory, за которую просят от $51 500, подготовили перфорированную отделку салона из семи-анилиновой кожи с замшевыми вставками Ultrasuede, подогрев сидений второго ряда, электропривод двери багажника, а также дополнительную поддержку для поясничной области на водительском кресле.

Топовая комплектация QX50 Autograph за $56 950 имеет в своем арсенале полный набор доступных опций, а также исключительно полный привод.

Независимо от выбора, все QX50 оснащаются инновационным 2-литровым турбированным мотором VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия. Он развивает мощность 272 л.с., а крутящий момент достигает 379 Нм. В паре с ним работает бесступенчатый вариатор CVT.