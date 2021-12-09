В ТКГ подготовили новый документ по Донбассу

Украинская сторона подготовила документ, который сегодня может быть рассмотрен на внеочередном заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ), сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявил представитель Донецка в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24".

"Подготовлен документ, который сегодня может быть рассмотрен на внеочередном заседании, если он устроит все стороны" , - сказал он.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что на заседании Трехсторонней контактной группы в среду, 8 декабря, будут решены три основных вопроса, в том числе прекращения огня и обмена удерживаемыми лицами.

Как сообщил исполняющий обязанности первого заместителя главы Украинской делегации в ТКГ Андрей Костин, указанным документом является проект заявления Трехсторонней контактной группы о механизмах по обеспечению безусловной реализации Мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

По его словам, проект разработан с учетом проведенных в ходе вчерашнего заседания ТКГ обсуждений его ключевых элементов и уже направлен письмом на имя Специального представителя Действующего председателя ОБСЕ в Украине Микко Киннунена.

"В этом же письме содержится предложение о созыве сегодня внеочередного заседания ТКГ" , - добавил он.

Спикер Украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович отметил, что в ходе вчерашних консультаций ТКГ стороны договорились, что Украина предоставит пакет собственных предложений по гуманитарным вопросам и по безопасности.