Регулятор защитил клиентов ППН – цену газа опустили

Потребителям, оказавшимся без поставщика газа, "Нафтогаз" будет поставлять голубое топливо по льготному тарифу в 7,96 грн/куб, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявили в пресс-службе Национальной комиссии, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Такое решение НКРЭКУ принял на заседании 9 декабря. Оно позволит бытовым потребителям, пользующимся услугами поставщика последней надежды (ППН) получать газ на условиях базового годового предложения "Нафтогаза". То есть по цене 7,96 грн за кубометр.

В настоящее время ППН обеспечивает природным газом более 347 тысяч бытовых потребителей. В связи с тенденцией стремительного повышения цен на газ на 8 декабря цена реализации газа ППНом составляет 46,22 грн за кубометр.

Клиенты поставщика последней надежды в течение 60 дней должны изменить газовую компанию и заключить с ней договор.

Поставщик газа последней надежды (ППН) предоставляет услуги населению, если они остались без газопоставщика. Например, в результате банкротства, окончания или аннулирования лицензии, неизбрания поставщика потребителем после разрыва контракта с другим учреждением

В 2015 году ППНом был избран НАК "Нафтогаз Украины".