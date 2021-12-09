Тело убитого водителя BlaBlaCar нашли спустя пять лет

Сотрудники Службы безопасности Украины в ходе поисковой операции обнаружили тело убитого в 2016 году водителя BlaBlaCar Тараса Позднякова. Об этом заявил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сотрудники СБУ отыскали труп Тараса Познякова. К поисковым работам была привлечена спецтехника Минобороны. Спецслужбой получены и проверяются данные, свидетельствующие о возможном заказном характере совершения убийства", - рассказал Дехтяренко.

Он добавил, что предварительно уголовное производство по данному факту квалифицировано по п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Как сообщалось, утром 4 апреля 2016 года Позняков выехал из Львова в Киев, взяв с собой попутчиков через сервис BlaBlaCar. В последний раз камеры зафиксировали автомобиль мужчины на заправке в 40 км от столицы. Вместе с ним находились попутчики. Связь с Позняковым исчезла в 25 км от столицы в районе села Бобрица. 12 апреля стало известно, что в одном из гаражей Киево-Святошинского района был обнаружен автомобиль Познякова.

10 мая правоохранители сообщили, что были установлены и объявлены в государственный розыск двое подозреваемых: Дмитрий Голуб 1979 года рождения, позывной "Тоф", уроженец РФ, гражданин Украины, житель г. Черновцы, который находится в розыске за ограбление, и Лука Кингисепп, 1991 года рождения, позывной "Лука", уроженец и гражданин РФ, житель г. Макеевка Донецкой области.

5 августа 2016 года глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе сообщила, что полиция Хмельницкой области задержала Голуба.

Второй подозреваемый - Кингисепп, который три года был в международном розыске, погиб в марте 2019 во время взрыва в киевской квартире.

28 мая 2019 года Киево-Святошинский районный суд Киевской области признал Дмитрия Голуба виновным в и приговорил его к пожизненному заключению.

Сам Голуб на суде свою вину отрицал. На вопрос, что случилось с телом Познякова, он сказал: "Какое тело, вы что, с ума сошли? Тарас где-то загорает, а мне здесь пожизненное лишение свободы" .

Также сообщалось, что Голуб в ходе заседания нецензурно выражался в сторону отца убитого Александра. До этого Голуб на протяжении около полутора лет был отстранен от судебных заседаний за хамское поведение, нецензурную лексику и угрозы.

7 декабря 2021 года Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда рассмотрел кассационные жалобы по делу об убийстве Позднякове и оставил в силе пожизненный приговор для обвиняемого Голуба.